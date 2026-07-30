На фронтах СВО большие перемены

Eldorado Lyan

Здравствуйте! -- Резонанс на суть статьи Михаила Ростовского. -- Уже не помню фио должностного чиновника, хоть и очень высокого ранга в правительстве РФ, и даже какой был год, НО!, его интервью до сих пор живо в памяти! Его спросили: будут ли меняться деньги?!.. Он : Деньги менять Государство Не Будет! А в заклад (он кладёт на стол оба свои руки), пусть отрубят мои руки, если это произойдёт! -- Ну, как тут не верить, когда такая Констатация! -- Прошло Время. Деньги Государство поменяло. --- А у меня остался вопрос: Отрубили - не отрубили ему руки?... )))) -- С ув. Э. В.