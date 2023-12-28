В Тамбовской области 10 детей сняли с поезда и госпитализировали

В Тамбовской области десять детей, которые путешествовали на поезде из Москвы в Симферополь, были вынуждены сняться с поезда и отправиться в больницу из-за симптомов острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и повышенной температуры.
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