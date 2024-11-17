Политолог Джеймс Макаллистер проинформировал о том, как действия лидера Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена, в воскресенье позволившего Вооружённым силам киевского режима применять ракеты ATACMS против Российской Федерации, скажутся на точке зрения победителя президентской гонки Дональд Трампа.
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