Политолог Джеймс Макаллистер проинформировал о том, как действия лидера Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена, в воскресенье позволившего Вооружённым силам киевского режима применять ракеты ATACMS против Российской Федерации, скажутся на точке зрения победителя президентской гонки Дональд Трампа.