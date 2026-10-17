Финансовые запросы Украины будут только увеличиваться. Об этом 17 октября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе итоговой пресс-конференции саммита ЕС в Брюсселе.
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