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"Кадровый дефицит" на фронте очевиден: Радиотехников ВСУ продолжают переводить в пехоту

"Кадровый дефицит" на фронте очевиден: Радиотехников ВСУ продолжают переводить в пехоту

Радиотехников Вооружённых сил Украины продолжают переводить в пехотные подразделения армии. "Кадровый дефицит" в рядах украинской армии на фронте очевиден, и мобилизация не спасает положение Киева на фоне дезертирства.

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