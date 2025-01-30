Радиотехников Вооружённых сил Украины продолжают переводить в пехотные подразделения армии. "Кадровый дефицит" в рядах украинской армии на фронте очевиден, и мобилизация не спасает положение Киева на фоне дезертирства.
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