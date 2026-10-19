Реактивные «Герани» заставляют пересматривать возможности ствольной ПВО: как 35-мм пушки с программируемыми снарядами перехватывают скоростные цели, зачем американцы разрабатывают 155-мм зенитную систему MDACS и что ограничивает эффективность артиллерии при массовых налётах беспилотников.