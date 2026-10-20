Телеканал "78" Евросоюз и Британия угрожают РФ захватом судов и блокадой Балтийского моря.
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Я не понимаю, почему в случаях прямого морского пиратства (а иначе действия стран ЕС не назовешь) "пиратов" просто не топить? Эсминец сопровождения или хотя бы пара пушек на борту, и проблема решена! И пусть только кто-то пукнуть попробует. А кто-нибудь понимает?
Зачем странам северной Европы морская блокада Балтики и Питера?! Их побережье скоро вообще смоет, и останется только наземная граница!
Зблокровали