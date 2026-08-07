В среду около 11:15 по московскому времени по столице и области прокатилась мощная звуковая волна, которую многие приняли за взрыв.
Стали известны предварительные причины громкого взрыва в Москве
Комментарии
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Вячеслав Денисов
Интересно, какой это гражданский самолет смог преодолеть звуковой барьер?
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1 м.
SI
Sergey Ivanov
Вячеслав Денисов
Интересно, какой это гражданский самолет смог преодолеть звуковой барьер?
Есть такой самолет! Ту-104. Если перевести его в крутое пикирование- то он набирает скорость выше скорости звука. Из- за резкого изменения аэродинамики рули полностью теряют эффективность и падение становится неуправляемым. Были случаи, когда самолет самопроизвольно входил в пикирование. Это происходило, когда он пересекал сильный восходящий поток. Это явление даже получило свое название: «Подхват».
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1 м.
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