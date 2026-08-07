Стали известны предварительные причины громкого взрыва в Москве

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Sergey Ivanov

Вячеслав Денисов Интересно, какой это гражданский самолет смог преодолеть звуковой барьер?

Есть такой самолет! Ту-104. Если перевести его в крутое пикирование- то он набирает скорость выше скорости звука. Из- за резкого изменения аэродинамики рули полностью теряют эффективность и падение становится неуправляемым. Были случаи, когда самолет самопроизвольно входил в пикирование. Это происходило, когда он пересекал сильный восходящий поток. Это явление даже получило свое название: «Подхват».