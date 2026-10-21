© glukozamusic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) в кожаном образе впервые за долгое время вышла на публику с супругом, предпринимателем Александром Чистяковым.