Зачем пользоваться словечками из вражеских методичек?

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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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 Намедни  случился     скандал  - - глава Следственного комитета  Александр Бастрыкин во время Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ),  рассказал,   что    Дума     слишком  медленно принимает  или  и  вовсе     отклоняет   законы,  связанные  с  урегулированием   ситуации  с   мигрантами,  и    назвал  Думу  "государственной  дурой".

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