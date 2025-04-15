Даймон предупреждает о торговых рисках и их последствиях для ландшафта криптовалют

В недавнем заявлении генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон выразил тревогу по поводу нестабильного состояния рынков риска, особенно в контексте торговых пошлин и их последствий для ландшафта криптовалют.
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