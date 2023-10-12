Агент 47 возвращается с Hitman: Blood Money – Reprisal на мобильных устройствах и Switch!

В постоянно развивающемся мире видеоигр имя «Агент 47» вызывает чувство волнения и интриги. Feral Interactive вновь разжигает этот ажиотаж, объявляя о выпуске Hitman: Blood Money – Reprisal, обновленной части широко известной серии Hitman.
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