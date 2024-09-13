Степан Бекетов, Ирина Горячева и Татьяна Трунова снимаются в седьмом сезоне «Своих»

Начались съемки седьмого сезона детектива «Свои», сообщает пресс-служба Пятого канала. Сериал повествует про элитный отдел, куда входят уникальные специалисты из разных структур: судмедэксперт, криминалист, дознаватель патологоанатом, трасолог и даже экстрасенс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии