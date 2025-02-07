Александр Беглов поздравил с 75-летием основателя Театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Юрия Александрова

Художественного руководителя чествовали в культурном учреждении Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с 75-летием художественного руководителя и основателя Театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Юрия Александрова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии