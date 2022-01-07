7 причин, почему понятие «любовь» в последние годы сильно изменилось

- 1. Появление в нашей жизни приложений для знакомств и социальных сетейНет, конечно, и раньше можно было знакомиться людьми противоположного пола на улицах (самых смелых это не останавливало), по объявлениям в газете или на дружеских вечеринках.
- 1. Появление в нашей жизни приложений для знакомств и социальных сетейНет, конечно, и раньше можно было знакомиться людьми противоположного пола на улицах (самых смелых это не останавливало), по объявлениям в газете или на дружеских вечеринках.
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