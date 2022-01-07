Сказка для двоих

186 579 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Высоцкий был настоящим патриотом России, он мог бы жить с любимой женщиной Мариной Влади во Франции и кататься с ней ...В.С. Высоцкий: Не...
  • Михаил_
    Заинтересовывать в знакомстве будут точно так же, как и во все времена: на основании обоюдного интереса.Женщин, которые с...
  • Михаил_
    Это же хорошо, что всё больше женщин платят за себя: мужчинам меньше проблем.Женщин, которые с...

7 причин, почему понятие «любовь» в последние годы сильно изменилось

7 причин, почему понятие «любовь» в последние годы сильно изменилось

- 1. Появление в нашей жизни приложений для знакомств и социальных сетейНет, конечно, и раньше можно было знакомиться людьми противоположного пола на улицах (самых смелых это не останавливало), по объявлениям в газете или на дружеских вечеринках.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх