Политика как она есть

Военнослужащие Вооруженных сил Украины оказались в крайне сложной ситуации в районе города Покровск. Об этом заявил глава спецштаба по вопросам Украины при немецком минобороны генерал-майор Кристиан Фройдинг в комментарии на официальном сайте Бундесвера.