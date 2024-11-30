В Германии предрекли ВСУ потерю ключевого города в Донбассе

Военнослужащие Вооруженных сил Украины оказались в крайне сложной ситуации в районе города Покровск. Об этом заявил глава спецштаба по вопросам Украины при немецком минобороны генерал-майор Кристиан Фройдинг в комментарии на официальном сайте Бундесвера.
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