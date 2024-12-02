Правила ракетной эскалации

Россия предупреждала, но ударила на опережение. Система «Орешник» стала ответом на отказ Запада от Договора о ракетах средней и меньшей дальности и развал системы коллективной безопасности в ЕвропеEPA/ADAM WARZAWA Открытие комплекса Aegis Ashore в польском Редзиково 13 ноября 2024 года.