С российского рынка ушел «лучший китайский автомобиль»

Компания Geely тихо убрала кросс-купе Tugella с официального сайта и свернула рекламную кампанию. Впрочем, без популярной модели россияне не останутся: обновлённая Tugella уже доступна к заказу под именем Knewstar 001.
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