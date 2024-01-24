Ивановский «Нейрософт» выпускает уникальное медицинское оборудование для реабилитации участников СВО Оборудование компании работает в ведущих военных госпиталях и реабилитационных центрах России, где лечатся и восстанавливаются военнослужащие и мирные жители, пострадавшие в ходе спецоперации.