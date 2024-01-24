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Иваново

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Ивановский «Нейрософт» выпускает уникальное медицинское оборудование для реабилитации участников СВО

Ивановский «Нейрософт» выпускает уникальное медицинское оборудование для реабилитации участников СВО

Ивановский «Нейрософт» выпускает уникальное медицинское оборудование для реабилитации участников СВО Оборудование компании работает в ведущих военных госпиталях и реабилитационных центрах России, где лечатся и восстанавливаются военнослужащие и мирные жители, пострадавшие в ходе спецоперации.

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