Ивановский «Нейрософт» выпускает уникальное медицинское оборудование для реабилитации участников СВО Оборудование компании работает в ведущих военных госпиталях и реабилитационных центрах России, где лечатся и восстанавливаются военнослужащие и мирные жители, пострадавшие в ходе спецоперации.
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