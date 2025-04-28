ФСБ задержала жителя Новосибирской области, покрывавшего террориста

В отношении мужчины ранее уже было возбуждено дело о публичном оправдании терроризма.В городе Бердске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который скрыл информацию о своём знакомом, причастном к террористической деятельности.
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