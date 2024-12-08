"Нас поставили на колени": Бунт врачей скорой помощи — людей вынуждают увольняться, чтобы расчистить места для мигрантов

Вячеслав Денисов

Во-первых, слово колоННа пишется с двумя "П"! Во-вторых, раскрывать правду о жуликах и ворах почему-то в России считается помощью Западу! Хотя за прошедшие 25 лет жулики и воры нанесли России бОльший ущерб, чем война! Уверен, что для того, чтобы выбраться из болота коррупции нам нужны другие руководители и достаточно долгое время!