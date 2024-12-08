Царьград Коллаж Царьграда Более 700 сотрудников Московской областной станции скорой помощи пожаловались президенту на снижение зарплаты.
"Нас поставили на колени": Бунт врачей скорой помощи — людей вынуждают увольняться, чтобы расчистить места для мигрантов
Комментарии
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Писарчук Дмитрий
5 колона хотят сделать в России переворот как в Сирии
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1 час.
Вячеслав Денисов
Во-первых, слово колоННа пишется с двумя "П"! Во-вторых, раскрывать правду о жуликах и ворах почему-то в России считается помощью Западу! Хотя за прошедшие 25 лет жулики и воры нанесли России бОльший ущерб, чем война! Уверен, что для того, чтобы выбраться из болота коррупции нам нужны другие руководители и достаточно долгое время!
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44 мин.
Сергей Трофимов
и все это происходит из за продажности чиновников правда эти чиновники то же мигранты или мусульманофашисты которые внаглую оккупируют Россию пора их начать уничтожать как уничтожают укрофашистов
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12 мин.
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