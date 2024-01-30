В Якутии у белых медведей в зоопарке впервые родилась двойня

У пары белых медведей Колыманы и Ломоносова, которые живут в якутском зоопарке "Орто дойду" - единственном в мире зоопарке, работающем в условиях северного экстремально холодного климата, родилась двойня.
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