BYD Dolphin, GWM Ora и MG 4: сравнение китайских электромобилей

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Какой из этих трех недорогих электромобилей лучше всего подходит для начинающих водителей или является лучшей альтернативой популярной Tesla Model 3? Это сравнение небольших электрических хэтчбеков BYD Dolphin 2024, GWM Ora 2024 и MG 4 2024.