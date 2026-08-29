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МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Монреаль», «Атланта» сыграет с «Шарлотт», «Канзас Сити» Шапи против «Ванкувера»

В регулярном чемпионате МЛС в ночь на воскресенье «Интер Майами» Лионеля Месси  примет « Монреаль », « Атланта » Алексея Миранчука сыграет с «Шаролотт», «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова будет противостоять « Ванкуверу ».

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