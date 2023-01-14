Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высадки ребенка из автобуса на мороз в Красноярске

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после высадки одиннадцатилетнего мальчика в Красноярске из автобуса в двадцатиградусный мороз за то, что он не оплатил проезд.
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