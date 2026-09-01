As Diesel Crack Explodes Higher, DNB Warns Beijing Has "Little Reason" To Rescue The West Bloomberg's NYMEX one-month heating-oil/crude spread, tracked on the Terminal as the HOCL1 Index, breached $100 per barrel early Tuesday before surging to nearly $106 by late morning.
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