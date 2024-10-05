Глава СК России поручил доложить по доводам обращения жителей Ростовской области

В СМИ опубликовано обращение жителей Ростовской области к Председателю СК России. Они сообщают о том, что несколько дней подряд на окраине Морозовска тлеет мусорный полигон, что делает невозможным проживание в округе.
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