Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 998 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    к жопе  трампа очередь выстроилась.. занимай себе в ёй место - у тебя есть возможность в реальности , а не на словах,...Трамп планирует у...
  • Александр Гуреев
    Ну как не похвалить Трампа, никого не боится, по сравнению с нашим гарантом. Тьфу, тошно жить в беспределе.Трамп планирует у...
  • Варлам Устрялов
    он - чёрный либерал-гомосек?Кто стал новым па...

Взвод деда Зеленского во время войны уничтожил до 15 немецких солдат, лейтенант получил орден Красной Звезды

Взвод деда Зеленского во время войны уничтожил до 15 немецких солдат, лейтенант получил орден Красной Звезды

Дед Владимира Зеленского героически освобождал марганцевые рудники от фашистов, а спустя десятилетия его внук передает эти стратегические ресурсы под контроль США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх