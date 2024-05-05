Патриарх Кирилл помолился о защите «священных пределов» России

Он совершил пасхальные богослужения в храме Христа Спасителя в Москве Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время ночной пасхальной службы в храме Христа Спасителя помолился о защите «священных пределов» России.
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