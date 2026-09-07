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Мировое обозрение

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Замначальника подмосковного ГУ МВД задержали за хищение служебного топлива

Замначальника подмосковного ГУ МВД задержали за хищение служебного топлива

Масштабная проверка, инициированная службами собственной безопасности МВД, вскрыла устойчивую схему хищения горючего, предназначавшегося для подмосковной полиции.

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