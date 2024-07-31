Зеленский захотел обсудить территориальную целостность Украины. Он пообещал представить мирный план в ноябре

КАКИЕ ТАКИЕ ,,ПЕРЕГОВОРЫ,, и КАКАЯ ТАКАЯ ЦЕЛОСНОСТЬ Окраины , он это о ЧЁМ , опять ОБНЮХОЛСА ...??? Полнейшая КАПИТУЛЯЦИЯ 404-ой на РУССКИХ УСЛОВИЯХ , ХУТОРЯНАМ ОСТАВЯТ г.Задрыпинск и пару посёлков , ВСЁ ...!!!

о каких это территориях хочет говорить гражданин- террорист Зеленский !поезд давно ушёл Крым Добасс Херсонская и Запорожская области уже и по конституции находятся в России! ждём Харьков Одессу Николаев и другие города и сёла возвращения и в Россию!

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yumashev

В составе России должны быть Федеральные округа: 1-Республика Крым и Севастополь, 2-Донецкая и Луганская республики, Херсонская, Харьковская, Одесская, Николаевская, Запорожская области, 3- Киевская и все оставшиеся области до западной границы. С этим предложением должны согласиться все украинцы, иначе им платать все кредиты, а это по несколько тысяч долларов каждому, притом, что земля и предприятия будут принадлежать западу. Надо им уже сейчас начать это объяснять. Для России Украина обуза с её разрушениями, национализмом и международными разборками.