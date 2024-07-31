Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 563 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Тан
    Ханга, такая же мразь как и ты!!!... или ты забыла!?. как ты защищала, содомиток.... - "а это их сценический образ"!....Им теперь с этим ...
  • Natalija Osminina
    А тем, кто защищает пидоров- статья "Зачем вы акцентируете что они там педики?" !https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/4358...Им теперь с этим ...
  • Natalija Osminina
    На кого ты ногу задрал, хохлопидор. Ссышь против ветра. Поэтому все время обтекаешь. Неизвестное нищебродное чмо голо...Режиссёров вдруг ...

Зеленский захотел обсудить территориальную целостность Украины. Он пообещал представить мирный план в ноябре

Зеленский захотел обсудить территориальную целостность Украины. Он пообещал представить мирный план в ноябре

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью японскому телеканалу NHK, в котором анонсировал детальное обсуждение вопросов территориальной целостности страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарий Щерба
КАКИЕ ТАКИЕ ,,ПЕРЕГОВОРЫ,,  и  КАКАЯ ТАКАЯ ЦЕЛОСНОСТЬ Окраины , он это о  ЧЁМ , опять  ОБНЮХОЛСА ...??? Полнейшая  КАПИТУЛЯЦИЯ 404-ой на  РУССКИХ УСЛОВИЯХ , ХУТОРЯНАМ ОСТАВЯТ г.Задрыпинск и пару посёлков ,  ВСЁ ...!!!
Ответить
5 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
о каких это территориях хочет говорить  гражданин- террорист Зеленский !поезд давно ушёл  Крым  Добасс Херсонская и Запорожская области  уже и по конституции находятся в России! ждём  Харьков  Одессу  Николаев и другие города и сёла возвращения и в Россию!
Ответить
5 час.
y
yumashev
В составе России должны быть Федеральные округа: 1-Республика Крым и Севастополь, 2-Донецкая и Луганская республики,  Херсонская, Харьковская,  Одесская, Николаевская, Запорожская области, 3- Киевская и все оставшиеся области до западной границы. С этим предложением должны согласиться все украинцы, иначе им платать все кредиты, а это по несколько тысяч долларов каждому, притом, что земля и предприятия будут принадлежать западу. Надо им уже сейчас начать это объяснять. Для России Украина обуза с её разрушениями, национализмом и международными разборками.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх