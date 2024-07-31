Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью японскому телеканалу NHK, в котором анонсировал детальное обсуждение вопросов территориальной целостности страны.
Зеленский захотел обсудить территориальную целостность Украины. Он пообещал представить мирный план в ноябре
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарий Щерба
КАКИЕ ТАКИЕ ,,ПЕРЕГОВОРЫ,, и КАКАЯ ТАКАЯ ЦЕЛОСНОСТЬ Окраины , он это о ЧЁМ , опять ОБНЮХОЛСА ...??? Полнейшая КАПИТУЛЯЦИЯ 404-ой на РУССКИХ УСЛОВИЯХ , ХУТОРЯНАМ ОСТАВЯТ г.Задрыпинск и пару посёлков , ВСЁ ...!!!
Ответить
5 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
о каких это территориях хочет говорить гражданин- террорист Зеленский !поезд давно ушёл Крым Добасс Херсонская и Запорожская области уже и по конституции находятся в России! ждём Харьков Одессу Николаев и другие города и сёла возвращения и в Россию!
Ответить
5 час.
y
yumashev
В составе России должны быть Федеральные округа: 1-Республика Крым и Севастополь, 2-Донецкая и Луганская республики, Херсонская, Харьковская, Одесская, Николаевская, Запорожская области, 3- Киевская и все оставшиеся области до западной границы. С этим предложением должны согласиться все украинцы, иначе им платать все кредиты, а это по несколько тысяч долларов каждому, притом, что земля и предприятия будут принадлежать западу. Надо им уже сейчас начать это объяснять. Для России Украина обуза с её разрушениями, национализмом и международными разборками.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии