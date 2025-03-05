В областном центре прошло новое судебное заседание по делу Георгия Греца

В рассмотрении уголовного дела в отношении бывшего ректора университета участвовала прокуратура. В Промышленном районном суде Смоленска состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего ректора Смоленского государственного университета спорта Георгия Греца.
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