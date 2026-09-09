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ТАСС

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Военкор Харченко: поставляемые Украине просроченные ракеты могут сдетонировать в Европе

Военкор Харченко: поставляемые Украине просроченные ракеты могут сдетонировать в Европе

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Просроченные ракеты, поставляемые Украине, могут непроизвольно сдетонировать на перевалочных базах, расположенных в Германии, Польше и других странах Европы.

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