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ФедералПресс

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Индексы Мосбиржи и РТС снижались в начале основных торгов четверга

Индексы Мосбиржи и РТС снижались в начале основных торгов четверга

МОСКВА, 10 сентября, ФедералПресс. Индексы Мосбиржи и РТС в начале основной сессии в четверг за минуту торгов просели на 0,1 % – до 2261,37 пункта и 833,59 пункта соответственно.

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