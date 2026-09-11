Давид Худоян о «Прайм Парке»: первый в столице квартал, где приватный парк стал основой премиального жилья Татьяна СоломонДолгие годы на московском рынке недвижимости не было проектов, которые в полной мере соответствовали бы мировым стандартам настоящего премиум-класса.