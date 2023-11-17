От тараканов не осталось следа: готовим эффективное средство своими руками

Побороть вредителей лучше в самом начале Даже у самых чистоплотных хозяек могут завестись тараканы. Насекомое может попасть к вам от соседей, которые пренебрегают чистотой, либо привезли их в дом во время переезда.
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