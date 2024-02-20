В Одессе взорван известный неонацист (ФОТО)

Еще одного пытались отправить к бандере. Даст бог подохнет вместе со своей шлюхой.

И

Ирина

Сатана в аду наверняка заждался их с раскаленными сковородками... Надеюсь, он не обманется в своих ожиданиях. Эта парочка точно его "клиенты".