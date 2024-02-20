В Одессе взорван известный неонацист из «Правого сектора»* Альберт Кручинин. В автомобиле он находился с женой, сейчас оба находятся в реанимации.
В Одессе взорван известный неонацист (ФОТО)
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексадр Вовк-Михайлов
Еще одного пытались отправить к бандере. Даст бог подохнет вместе со своей шлюхой.
Ответить
16 час.
И
Ирина
Сатана в аду наверняка заждался их с раскаленными сковородками... Надеюсь, он не обманется в своих ожиданиях. Эта парочка точно его "клиенты".
Ответить
8 час.
MY
Mikhail Yakunkin
На Ленту Добра эту новость.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии