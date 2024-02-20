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Русская весна

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В Одессе взорван известный неонацист (ФОТО)

В Одессе взорван известный неонацист (ФОТО)

В Одессе взорван известный неонацист из «Правого сектора»* Альберт Кручинин. В автомобиле он находился с женой, сейчас оба находятся в реанимации.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Еще одного пытались отправить к бандере. Даст бог подохнет вместе со своей шлюхой.
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16 час.
И
Ирина
Сатана в аду наверняка заждался их с раскаленными сковородками... Надеюсь, он не обманется в своих ожиданиях. Эта парочка точно его &quot;клиенты&quot;.
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8 час.
MY
Mikhail Yakunkin
На Ленту Добра эту новость.
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4 час.

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