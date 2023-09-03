Враг наступает на донецком, запорожском, купянском и краснолиманском направлениях, Армия России отражает удары

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demyr150648

А в атаку когда пойдем? Как это хохляцкий огрызок терзает нашу Непобедимую? А мы все отражаем и отражаем. Доотражались? Вы что там в Генштабе совсем квалификацацию потеряли? Так назначьте тех, кто хочет победить!