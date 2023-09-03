Русская весна

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Враг наступает на донецком, запорожском, купянском и краснолиманском направлениях, Армия России отражает удары

Враг наступает на донецком, запорожском, купянском и краснолиманском направлениях, Армия России отражает удары

Враг наступает на донецком, запорожском, купянском и краснолиманском направлениях, сообщается в сегодняшней сводке Минобороны по итогам минувших суток.

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Комментарии
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d
demyr150648
А в атаку когда пойдем? Как это хохляцкий огрызок терзает нашу Непобедимую? А мы все отражаем и отражаем. Доотражались? Вы что там в Генштабе совсем квалификацацию потеряли? Так назначьте тех, кто хочет победить!
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13 час.
Марина
так там вас нет!!! Вот и творятся безобразия!!! Может сбегаете, покажете как надо? Собственный пример самый лучший способ сделать как лучше!
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10 час.

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