ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Что такое тунец?

Что такое тунец?

Гений про злодейства Я думала, это какой-то экономический термин. А вы? Но мне сказали, что это такая рыба - ее даже едят, вообразите? Некоторые.

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Комментарии
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Роман
К этой ветви представителей человечества нужно относится так как говорил М.Задорноа:&quot;Ну тупые блин!!!&quot;Точнее не скажешь...
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13 час.
Андрей
Обсуждать этих-себя неуважать.. Вы посмотрите в глаза этой, специалисту по унитазам, ведь в этих глазах безумие и ни чего разумного.... Так что вы хотите от этой полоумной услышать?
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7 час.
Евгений Мангуш
Не понимаю зачем глупость рекламировать.
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4 час.

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