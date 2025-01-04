Что такое тунец?

К этой ветви представителей человечества нужно относится так как говорил М.Задорноа:"Ну тупые блин!!!"Точнее не скажешь...

Андрей

Обсуждать этих-себя неуважать.. Вы посмотрите в глаза этой, специалисту по унитазам, ведь в этих глазах безумие и ни чего разумного.... Так что вы хотите от этой полоумной услышать?