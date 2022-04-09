Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Кузьмина
    Называть Казахстан "дружественным" сегодня не вполне справедливо.Глава Федерации с...
  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...

Албон исключен из протокола квалификации к Гран-при Австралии из-за недостаточного количества топлива

Гонщик «Уильямс» Алекс Албон дисквалифицирован по итогам квалификации к Гран-при Австралии. Албон показал 16-е время, но был исключен из протокола после технической инспекции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх