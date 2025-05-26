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Разработан тест крови для прогноза риска преждевременных родов

Разработан анализ крови для прогнозирования риска преждевременных родов более чем за четыре месяца до предполагаемой даты родов: тест основан на наличии определенных фрагментов внеклеточной РНК (вкРНК) в крови беременной женщины; У женщин, которые рожают преждевременно, на 16 неделе беременности обнаруживается очень четкий и узнаваемый профиль этих циркулирующих РНК, настолько четкий, что это делает «жидкую биопсию» потенциально полезным тестом, который можно использовать наряду с другими пренатальными тестами, которые обычно проводятся сегодня.

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