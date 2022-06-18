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«Помолимся за игроков «Филадельфии». Дубински о назначении Тортореллы

Брендон Дубински призвал молиться за игроков «Филадельфии» из-за прихода Тортореллы.  Вчера стало известно, что Джон Торторелла стал новым главным тренером «Флайерс».

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