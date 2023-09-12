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Матыцин о смене гражданства спортсменами: «Никакой трагедии в этом не видим. Я бы не рассматривал это как правило – это скорее исключение»

«Нужно спросить у них, каковы были причины этих единичных случаев смены спортивного гражданства. Мы никакой трагедии в этом не видим, это просто повод задуматься о причинах.

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