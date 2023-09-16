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Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, в том числе в Киевской. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

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