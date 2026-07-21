МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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Собянин рассказал, как Russpass стал туристической экосистемой всей России

Шесть лет исполнилось цифровой туристической платформе Russpass, сообщил Сергей Собянин. Созданный в Москве в 2020 году проект позволял гостям столицы выбирать интересные места, покупать билеты и ориентироваться в городе.

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