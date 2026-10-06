💡В Судаке с 10:00 до 17:00 отключат электричество 6 октября в городском округе не будет света из-за неотложных ремонтных работ на объектах электроснабжения, сообщили в «Крымэнерго».
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