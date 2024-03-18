ДНР, ЛНР, Запоржская и Херсонская области показали высочайшую явку на выборах

Впервые в истории в выборах президента России участвуют новые регионы. Члены избирательных комиссий и желающие проголосовать в Луганской и Донецкой республиках, Херсонской и Запорожской областях столкнулись с беспрецедентным давлением.
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