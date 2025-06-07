Прогноз погоды в Крыму на 7 июня ☀️ В Симферополе +29 и ясно В Севастополе +25 и ясно В Евпатории +26 и ясно В Черноморском +25 и ясно В Джанкое +30 и ясно В Ялте +26 и ясно В Алуште +27 и ясно В Керчи +28 и ясно В Армянске +30 и ясно В Красноперекопске +30 и ясно В Бахчисарае +28 и ясно В Феодосии +27 и ясно В Судаке +26 и ясно 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.