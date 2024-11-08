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Дочь Илона Маска заявила, что собирается уехать из США из-за победы Дональда Трампа, которого поддержал её отец

Дочь Илона Маска заявила, что собирается уехать из США из-за победы Дональда Трампа, которого поддержал её отец

Дочь Илона Маска, 20-летняя Вивиан Дженна Уилсон, которая в прошлом году сменила пол*, заявила, что собирается покинуть США из-за победы Дональда Трампа, которого поддержал её отец, на президентских выборах.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
И где это она нашла местечко лучше чем США?
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19 час.

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