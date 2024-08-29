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Украинские военные в Курской области массово сдаются в плен

Украинские военные в Курской области массово сдаются в плен

США постепенно начинают признавать то, что было очевидно изначально. Замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что сотрудники управления обсуждают с Киевом действия ВСУ в Курской области и знают, что украинские военные намерены удерживать территории в течение некоторого времени.

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